Das türkische Unternehmen Arken hat den weltweit ersten Biodieselgenerator gebaut. Die Firma habe mit diesem Produkt einen weltweit einzigartigen Biodieselgenerator entwickelt, sagte der türkische Industrie- und Technologieminister Mustafa Varank. Bei einem Besuch im Arken-Werk in Istanbul habe sich Varank über den Produktionsstand informiert, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu (AA) am Sonntag.

„Die Wirtschaft unseres Landes wächst von Tag zu Tag mithilfe unserer Unternehmer und klugen Köpfe.“ Drei Ingenieure der Technischen Universität Istanbul (ITÜ) hätten eine große, seriöse Marke von Grund auf neu geschaffen. Varank hoffe, dass Arken seine Produkte – statt wie bisher in 72 Länder – in Zukunft in 172 Länder exportieren werde.

Die drei Ingenieure der ITÜ gründeten 2012 in Istanbul die Firma Arken Generators. Inzwischen hat das Unternehmen knapp 300 Mitarbeiter. Mit dem Exporthandel wird die Hälfte des Umsatzes regeneriert.

Das Unternehmen arbeite derzeit auch an der Entwicklung von hybriden Solarsystemen, sagte Alaaddin Birkan Yüksel, Vorsitzender von Arken Generators.