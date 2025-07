„Du hast das Talent, TRT hat eine Beschäftigung“ – mit diesem Motto wirbt die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt der Türkei für junge Talente. Vergangenes Jahr wurden 266 Personen im Rahmen des Talentprogramms „TRT Yetenek“ (TRT-Talent) eingestellt, für das aktuelle Jahr soll diese Zahl bei 200 liegen.

Osman Urgun, ein Assistent des TRT-Intendanten Ibrahim Eren, kommentierte dazu: „TRT ist eine Institution, die dank der Schritte, die in der letzten Zeit unternommen wurden, zu einer globalen Marke heranwächst. Wir möchten junge Talente, die unserer Marke zum Aufstieg verhelfen wollen, in unserem Team sehen“. Die Bewerber bekämen dadurch die einzigartige Möglichkeit, die Arbeitsprozesse in der Medienbranche von sehr erfahrenen Mitarbeitern zu lernen, so Urgun.

Dabei besteht die Möglichkeit, sich für unterschiedliche Bereiche wie Fernsehen, Radio oder digitale Plattformen zu bewerben. Ein Großteil der Einstellungsprozesse wird aufgrund der Pandemie online stattfinden, wie Urgun erklärt. Bewerber müssen die türkische Staatsangehörig besitzen und 1995 oder später geboren sein sowie frühestens 2018 ihren Universitätsabschluss erhalten haben. Die Bewerbungsfrist ist angesetzt auf den 12. März.

Auch TRT World und TRT Arabi suchen nach Talenten. Die Bewerbungen werden hier bis zum 28. März entgegengenommen.