Der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo hat in seiner neuen Produktionsstätte in der Türkei mit der Testproduktion begonnen. „Es wird erwartet, dass etwa 1.000 Menschen in der Fabrik beschäftigt sein werden, wenn die volle Kapazität der Produktion beginnt“, teilte der türkische Minister für Industrie und Technologie, Mustafa Varank, am Montag mit.

Die Bauarbeiten in der Anlage in Istanbul, die eine geschlossene Fläche von 12.000 Quadratmetern umfasst, seien im vergangenen November angelaufen, sagte Varank und fügte hinzu: „In etwa drei Monaten werden (...) alle weiteren Systeme installiert sein.“

„Oppo mit der Aufschrift ‚Made in Turkey‘ wird sehr bald in den Regalen stehen“, kündigte er an. Der Minister sagte außerdem, dass künftig weitere Investitionen globaler Unternehmen, die vor allem bei Produkten der Mittel- und Hochtechnologie führend sind, erwartet würden.

