Deutschland und die Türkei profitieren von Energieimporten aus dem postsowjetischen Raum

Am 15. November 2020 wurde der Südliche Erdgaskorridor, der 10 Milliarden Kubikmeter aserbaidschanisches Erdgas aus dem Kaspischen Meer über Georgien und die Türkei nach Südeuropa (Bulgarien, Griechenland und Italien) liefert, eröffnet. Dieses Projekt wurde von der Kommission der Europäischen Union und der deutschen Energiediplomatie im Rahmen der Diversifizierung von Lieferungen fossiler Energieträger politisch stark unterstützt.

War die Inbetriebnahme der südlichen Erdgasschiene nur eine Randnotiz in den deutschen Medien, dominiert seit Monaten die hiesigen Zeitungen, Fernsehsender und Internetportale die Implementierung der Ostseegasleitung Nord Stream 2, die auf 1230 Kilometer Länge jährlich bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Nordrussland nach Mecklenburg-Vorpommern transportieren wird. Zusammen mit der bereits bestehenden Nord Stream 1 Pipeline können 110 Milliarden Kubikmeter sibirisches Erdgas nach Deutschland exportiert werden, was die größte Volkswirtschaft der EU zu einem bedeutenden Erdgashub avancieren lässt – für die Versorgung Nordwest- und Mitteleuropas von großer Bedeutung.

Nord Stream 2 steht kurz vor der Vollendung, nach Medienberichten sind 94 Prozent der Pipeline bereits fertig. Das Teilstück in dänischen Gewässern wird trotz der heftigen Sanktionen der alten US-Administration unter Donald Trump durch ein russisches Verlegeschiff fertiggestellt.

Während in der Türkei der bereits erwähnte Südliche Erdgaskorridor sowie die Turk Stream Leitung, die russisches Erdgas durch das Schwarze Meer liefert, Projekte von nationalem Interesse für die Volkswirtschaft sowie für die Versorgung Südosteuropas sind, bleiben die Widerstände gegen den „Ostseegaskorridor“ im politischen Berlin beträchtlich.

Politischer Streit um Deutschlands energieaußenpolitische Interessen

Befürworten Bundespräsident Steinmeier sowie die Mitglieder des Kabinetts Merkel mehrheitlich das für Deutschland wichtige Infrastrukturprojekt, so stehen Teile der CDU sowie die Grünen dem Projekt offen kritisch gegenüber.

Der ehemalige Bundesumweltminister und gerade gescheiterte Kandidat um den CDU-Parteivorsitz Röttgen, der eine stärkere politische Rolle für sich einfordert, sowie die Bundesvorsitzenden der Grünen, Baerbock und Habeck, haben in jüngster Zeit einen Baustopp für Nord Stream 2 gefordert und somit eine Investitionsruine in Höhe von knapp 10 Milliarden Euro heraufbeschworen.

Dabei ist das Pipelineprojekt bereits rechtlich implementiert. Wer heute ein staatlich geprüftes, genehmigtes und bereits gebautes Infrastrukturprojekt aus politischem Kalkül und gegen geltendes Recht beenden will, darf sich morgen nicht wundern, wenn sich zur Finanzierung der „Deutschen Energiewende“ keine privaten Investoren mehr finden lassen. Ein solcher Schritt würde in die Eigentumsrechte der Investoren eingreifen, sicher keine gute Werbung für den Investitionsstandort Deutschland.

Zwei deutsche sowie drei weitere westliche Energieversorger und somit nicht unwesentliche Steuerzahler in Zeiten wirtschaftlicher Rezession würden nicht nur eine beträchtliche Investition verlieren, sondern auch in ihrem Wachstum beeinträchtigt. Die logische Konsequenz wäre eine stärkere Präsenz nicht aus der EU stammender Wirtschaftsakteure. US-Firmen, die ihr Gas per Fracking fördern, stehen schon in den Startlöchern – zu deutlich höheren Preisen. Dem Interesse der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, die ohnehin aufgrund einer ambitionierten Energiewende mit die höchsten Energiepreise der Welt aufweist, ist damit nicht gedient.

Energiewende braucht günstiges Erdgas

Der Argumentation der Grünen-Politiker nach ist Erdgas bald nicht mehr notwendig für die europäische Energieversorgung, und daher benötige die EU keine zusätzlichen Erdgasleitungen. Dabei wird nicht in Betracht gezogen, dass bis Ende 2022 die letzten deutschen Kernkraftwerke vom Netz gehen und der Kohleausstieg bis 2038 besiegelt ist.

Die erneuerbaren Energien entwickeln sich erst langfristig zur Alternative. Dies haben besonders die letzten Kältewellen deutlich gemacht. Wenn Energiegewinnung aus Wind und Sonne nicht in ausreichender Menge vorhanden und Flüssiggas zu teuer ist, wie im Winter 2020 geschehen, steigt der Gaspreis. Dieser Preisanstieg sorgt dafür, dass Kohlekraftwerke wieder vermehrt anlaufen, mit entsprechend mehr Emissionen. Wenn es darüber hinaus noch kalt ist, verstärkt sich der Effekt. Um die Preisspitzen bei kaltem Wetter und knappem Flüssiggas abzufedern, braucht es weiteres günstiges Erdgas aus Pipelines, auch weil die Produktion in Europa (Niederlande, Großbritannien, Deutschland) kontinuierlich zurückgeht.

Energiekosten für die Bevölkerung im Blick behalten

Die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland heizt mit Erdgas, Wärmekosten sind deshalb ein wichtiger finanzieller Faktor bei den Haushaltsausgaben. Leitungsprojekte bedeuten mehr Wettbewerb am Handelsmarkt und damit bessere Preise. Der wirtschaftliche Vorteil dieses Infrastrukturprojektes kommt auch daher, dass die einzige verfügbare Alternative, Flüssiggas per Tanker, teurer ist.

Im Übrigen heizen auch in Russland Millionen Haushalte mit Erdgas. Wer wie der Bundestagsabgeordnete Röttgen oder der eine oder andere Grünen-Politiker die Auffassung vertritt, dass ein Importembargo von Erdgas die richtige Politik ist, um durch Devisenentzug aus den Exporten auf die innenpolitischen Entwicklungen in Russland angemessen zu reagieren, trifft unweigerlich auch die russische Bevölkerung. Gasexporte tragen das Energieversorgungssystem mit niedrigen Preisen für die eigene Bevölkerung. Der russische Staatshaushalt hingegen profitiert nur gering vom exportierten Erdgas; es handelt sich um einstellige Prozentzahlen aus den gesamten Exporterlösen. Das Erdöl ist Russlands wertvolleres Exportgut.

Diskussion um Nord Stream 2 mit weniger Polemik und mehr Ehrlichkeit führen

In Washington kritisiert man die angeblich wachsende Abhängigkeit Europas von Russlands Gas. Dabei ist es bemerkenswert, wie es die USA selbst mit Energieimporten aus Russland halten: Die USA haben in den vergangenen Jahren für über 10 Milliarden US-Dollar Erdöl aus Russland importiert. 2020 ist der Import sogar trotz aller politischen Spannungen noch einmal gestiegen. Gleichzeitig wird die Konkurrenz durch die Ostseepipeline aus Russland aufs heftigste bekämpft, von Drohbriefen an offizielle Stellen bis hin zu Sanktionen gegen europäische Unternehmen. Auch hier wäre mehr Ehrlichkeit in Bezug auf Interessen angebracht.

Dann böte sich auch die Chance für die Regierungen, den transatlantischen Streit über Nord Stream 2 gütlich beizulegen. Ob dann aber auch die Diskussion in Deutschland verebbt, bleibt angesichts des politischen Streits um Deutschlands energieaußenpolitische Interessen im hitziger werdenden Wahlkampf zu bezweifeln.