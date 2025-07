Vor dem Hintergrund der Landtagswahlen in Baden-Württemberg hat die CDU mit einer Whatsapp-Nachricht auf Deutsch und Türkisch zum Urnengang aufgerufen. „Dabei geht es um die Frage, ob unser Land auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich bleibt und Arbeitsplätze erhalten bleiben“, heißt es im Schreiben, das Anfang der Woche auf Whatsapp verbreitet wurde.

„Wir führen […] ein Familiengeld für alle Eltern mit Kindern ein“, argumentiert die CDU in eigener Sache. „Sie und Ihre Familien sind ein wichtiger Teil von Deutschland. Der neue CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet hat das erst vor wenigen Tagen wieder betont […]. Er war ab 2005 der erste Integrationsminister in Deutschland“, stand in der Nachricht auch auf Türkisch.

„Wenn Sie Arbeitsplätze und Familien stärken wollen, dann wählen Sie bitte am Sonntag die CDU“, hieß es. „Jeder Wähler hat eine Stimme.“

In Baden-Württemberg finden am 14. März Landtagswahlen statt, wo seit 2012 die Grünen mit Winfried Kretschmann den Ministerpräsidenten stellen. Es handelt sich um den ersten Ministerpräsidenten der Bundesrepublik, der von den Grünen kommt. Gegen ihn tritt mitunter die CDU-Politikerin Susanne Eisenmann an.

