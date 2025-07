Kervan Gıda hat auf der türkischen Informationsplattform KAP die Geschäftsvereinbarung mit Walmart bekanntgegeben. Das türkische Unternehmen wird künftig die Süßwarenmarke „Bebeto“ in den Walmartläden in den USA anbieten. In Großbritannien wird die Marke über Amazon vertrieben. In der Türkei werden „Bebeto“-Produkte über den türkischen Lieferservice „Yemeksepeti“ verkauft.

In der Vereinbarung heißt es, die Entwicklung von Onlinevertriebskanälen werde immer wichtiger. Daher verstärke Kervan Gıda die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Vertretern von E-Commerce in der Türkei und weltweit.

Kervan Gıda ist in der türkischen Provinz Manisa ansässig. Das Unternehmen zählt zu den größten Zucker- und Süßwarenherstellern der Türkei. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens gehören Geleesüßigkeiten, Gelee-Teddybären, Marshmallows, Süßholzbonbons, Lutscher und Kaugummiprodukte.