Saudi-Arabien beabsichtigt laut Präsident Recep Tayyip Erdoğan den Erwerb türkischer Kampfdrohnen. Das teilte das türkische Staatsoberhaupt bei einer Rede in Ankara am Dienstag mit. Beide Staaten befinden sich aktuell in einer Phase der Wiederannäherung.

Die Beziehungen zwischen Ankara und Riad sind seit der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul im Jahr 2018 angespannt. Auch das bilaterale Handelsvolumen brach zuletzt aufgrund eines informellen saudischen Boykotts ein.

„Saudi-Arabien führt gemeinsame Übungen mit Griechenland durch“, gab Präsident Erdoğan kritisch zu bedenken und verwies auf die Entscheidung des Königreichs, gemeinsame Luftübungen mit Griechenland durchzuführen. Wegen zahlreicher regionaler Probleme vor allem im östlichen Mittelmeer herrschen erhebliche Spannungen zwischen den beiden NATO-Staaten.

„Doch gleichzeitig bittet Saudi-Arabien uns um bewaffnete Drohnen“, so das türkische Staatsoberhaupt. Trotzdem wolle die Türkei weiterhin auf eine Strategie der Deeskalation setzen. „Wir hoffen, dass wir dieses Problem in aller Ruhe lösen können, ohne dass es sich aufheizt“, sagte Präsident Erdoğan.

Die Türkei entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem der weltweit führenden Hersteller von Drohnen-Systemen. Unter anderem verhalf die neue Technologie vergangenes Jahr dem Verbündeten Aserbaidschan, in einem sechswöchigen Krieg mit Armenien weite Gebiete der besetzten Region Berg-Karabach zurückzuerobern.

Riad hatte in der Vergangenheit einen Technologietransfervertrag mit dem türkischen Privatunternehmen Vestel abgeschlossen. In diesem Rahmen stellt Saudi-Arabien bereits eigene Militärdrohnen her.

Annäherung auch mit ÄgyptenDie Hoffnungen der Türkei, die Spannungen mit Saudi-Arabien abzubauen, sind Teil einer größeren regionalen Initiative. So belebte Ankara seine bilateralen Kontakte auch mit Ägypten erstmals seit dem Militärputsch gegen Präsident Muhammed Morsi im Jahr 2013. Auch Kairo bestätigte vergangene Woche die Wiederaufnahme von Gesprächen mit der Türkei.

Die beiden Länder unterstützen rivalisierende Seiten im Libyen-Konflikt und im östlichen Mittelmeer. Ägypten unterzeichnete zudem ein maritimes Grenzabkommen mit Griechenland, das von der Türkei scharf kritisiert wurde.