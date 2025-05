Die baden-württembergischen Grünen wollen Cem Özdemir am Samstag (ab 10.00 Uhr) zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2026 wählen. Man trete mit dem Anspruch an, weiterhin die führende Regierungspartei zu sein, heißt es in dem entsprechenden Antrag für den Parteitag in Heidenheim.

Özdemir soll für die Grünen die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sichern, der nach drei Amtszeiten bei der Wahl am 8. März 2026 nicht mehr antritt. Der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister wird im Wahlkampf auf den Partei- und Fraktionschef der Südwest-CDU, Manuel Hagel, treffen. Hagel wurde bereits am vergangenen Wochenende von seiner Partei zum Spitzenkandidaten gekürt.

Die Ausgangslage könnte für Özdemir mehrere Monate vor dem Wahltermin besser sein. Die regierenden Grünen liegen in den Umfragen seit vielen Monaten deutlich hinter der CDU. In der jüngsten Umfrage von SWR und „Stuttgarter Zeitung“ landete die Ökopartei bei 20 Prozent, die CDU kam auf 31 Prozent, die AfD erhielt 19 Prozent.

Neben der Wahl Özdemirs ist auf dem Parteitag in Heidenheim auch eine Rede von Ministerpräsident Kretschmann geplant. Zudem bestimmt die Partei die Rangfolge ihrer Landesliste für die Landtagswahl. Das ist ein Novum, denn bei der Wahl gilt zum ersten Mal ein neues Wahlrecht, das neben der Erststimme für den Wahlkreiskandidaten auch eine Zweitstimme für die Landesliste einer Partei vorsieht.