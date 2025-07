Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag die Mescid-i Aksa Moschee im Bezirk Vaihingen in Stuttgart beschmiert. Auf die Fenster der Moschee wurde der Name der Terrororganisation PKK gesprüht, berichtet das Nachrichtenportal „IslamiQ“. Die Behörden seien verständigt und Ermittlungen eingeleitet worden. Die islamische Religionsgemeinschaft DITIB verurteilte die Sachbeschädigung.

Im Januar war es zu einem weiteren Anschlag auf eine Moschee in Schwaben gekommen. Unbekannte schlugen in der schwäbischen Gemeinde Sontheim zum wiederholten Mal die Fenster der Fatih-Moschee ein.

Die Übergriffe gegen Muslime und muslimische Einrichtungen in Deutschland nahmen 2020 um zwei Prozent zu. Mindestens 901 islamfeindliche und antimuslimische Straftaten seien von den Behörden bundesweit registriert worden. Den Angaben zufolge wurden vergangenes Jahr alleine in 77 Fällen Anschläge auf Moscheen oder Schmierereien und Schändungen dieser Gotteshäuser verzeichnet.