Ungarn hat zu einer engeren Kooperation der Europäischen Union mit der Türkei aufgerufen. Die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei sollten sich auf die Tatsache konzentrieren, dass die Sicherheit Europas durch die Situation in Ankara bestimmt wird, sagte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Montag während des EU-Außenministertreffens in Brüssel.

„Die Sicherheit Europas ist gleichbedeutend mit der Sicherheit der Türkei“, betonte der ungarische Diplomat. Die Sicherheit Europas sei ernsthaft gefährdet, wenn die Türkei beschließen würde, die Grenzen für die mehr als vier Millionen Flüchtlinge zu öffnen, die sie derzeit aufnimmt.

Er sei nötig, den verbleibenden Teil der versprochenen sechs Milliarden Euro an Flüchtlingshilfe auszubezahlen, die die EU im Rahmen des Flüchtlingsabkommens von 2016 der Türkei zugesagt habe.

Der ungarische Minister unterstrich, er unterstütze die Stärkung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit der Türkei, einschließlich der Erweiterung der Zollunion.

Auch spanische Außenministerin Arancha Gonzalez Laya sagte, die EU müsse eine positive Beziehung zur Türkei aufbauen. „Nach mehreren Monaten einer ungeheuer turbulenten Zeit in den Beziehungen zwischen der EU und der Türkei ist vielleicht die Zeit gekommen, eine positive Agenda mit der Türkei zu schaffen“, sagte Gonzalez Laya.

Sie sei mit der Hoffnung zu dem Treffen gekommen, die Beziehungen zur Türkei positiv zu beschleunigen. „Wir sind uns aber auch bewusst, dass wir eine stabile und klare Unterstützung der Türkei brauchen“, fügte die spanische Diplomatin hinzu.