Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel hat bei einem Projekt des Diplomatie-Forums Antalya (ADF) die deutsch-türkische Freundschaft gewürdigt. In dem am Freitag veröffentlichten Kurzvideo im Rahmen des Programms „ADF120sec“ sagte er: „Der Erfolg in unseren Beziehungen ist ein hervorragendes Beispiel für unsere Kooperation mit der Türkei.“

Trotz mancher Differenzen hätten der „gegenseitige Respekt und die Freundschaft zwischen beiden Nationen“ stets ermöglicht, „gemeinsame Wege“ zu finden.

Ein besonderes Augenmerk legt der Ex-Vizekanzler in dem Video auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland. Mehr als 7500 deutsche Unternehmen arbeiteten erfolgreich in der Türkei, so Gabriel. Auch auf Türkischstämmige in Deutschland wies er in diesem Zusammenhang hin, deren Zahl bei über drei Millionen liege.

Die Türkei sei zudem eines der beliebtesten Reiseziele für deutsche Urlauber. „Der Grund hierfür ist nicht nur die Tatsache, dass es viele Optionen an türkischen Küsten gibt. Wir Deutschen werden in der Türkei zudem mit großer Gastfreundschaft empfangen.“

Der Ex-Vizekanzler bedankte sich auch bei dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu für seine Bemühungen beim ADF. Er sei ein „guter und alter Freund“ Gabriels. „Ich hoffe, dass wir uns nach Ende der Pandemie in Antalya, einer meiner Lieblingsstädte, persönlich treffen können“, fügte Gabriel hinzu.

Bei „ADF120sec“ teilen ehemalige Politiker, Diplomaten und andere bedeutende Persönlichkeiten ihre Ansichten zu globalen und regionalen Themen in zweiminütigen Videos.