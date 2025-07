In der Republik Zypern haben am Mittwoch Kundgebungen anlässlich des 200. Jahrestages des griechischen Aufstandes stattgefunden. Dabei beschmierte eine rechtsextremistische Gruppierung eine Moschee in Limassol mit Aufschriften wie „Tod den Türken“.

Die Gruppe habe außerdem rassistische Slogans gerufen und Plakate mit der Jahreszahl „1821“ hochgehalten, wie der Präsident der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ), Ersin Tatar, am Donnerstag auf seinem Twitter-Account mitteilte. In jenem Jahr startete der griechische Aufstand im Territorium des Osmanischen Reiches.

Präsident Tatar zufolge kommt es im Vorfeld der UN-Zyperngespräche vom 27. bis 29. April immer wieder zu Provokationen seitens der Zyperngriechen. „Wir empfehlen der Regierung Zyperns, diese rassistischen und faschistischen Anschläge nicht zu unterstützen, sondern sie zu verhindern und die Verantwortlichen sofort zu verhaften“, sagte Tatar. Er erinnerte in diesem Zusammenhang auch an hunderte durch Zyperngriechen zerstörte Moscheen in den Jahren 1963 bis 1974.

Auch das türkische Außenministerium verurteilte den Vorfall. In einer Zeit, in der die Anstrengungen zur Auslotung von Lösungsmöglichkeiten der Zypern-Frage intensiviert würden, sei es „offensichtlich, dass solch provokative Aktionen nicht helfen, ein Vertrauen zwischen beiden Völkern herzustellen“. Von der zyperngriechischen Regierung werde eine glaubwürdige Auseinandersetzung mit dem Vorfall erwartet.