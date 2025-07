Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und der türkische Innenminister Süleyman Soylu haben sich am Donnerstag in einer Videoschalte ausgetauscht. Laut der Pressemitteilung auf der Webseite des Bundesinnenministeriums vom Samstag fand das Gespräch in einer konstruktiven Atmosphäre statt.

Auf der Agenda standen der Mitteilung zufolge Themen wie Sicherheit, insbesondere die Bekämpfung des Terrorismus und Migrationsfragen. Auch die Herausforderungen der Corona-Pandemie seien bei der Videokonferenz angesprochen worden. Beide Minister seien sich einig gewesen, die guten deutsch-türkischen Beziehungen weiter auszubauen. Die Innenministerien der beiden Länder wollen die Gespräche auch in der kommenden Zeit fortsetzen, wie die Pressemitteilung festhält.