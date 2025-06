Nachdem iranische Revolutionsgarden am Sonntag einen weiteren Gegenangriff auf Israel durchgeführt haben, brach in Tel Aviv erneut Panik aus. Langstreckenraketen hätten unter anderem militärische Einrichtungen ins Visier genommen, berichtete die Nachrichtenagentur Fars. Aufnahmen aus Tel Aviv zeigen, wie Israelis nach einem Alarm in Bunker flüchten.

Israel hatte am 13. Juni einen völkerrechtswidrigen Großangriff auf den Iran gestartet, bei dem Dutzende Menschen getötet wurden. Durch US-Angriffe auf drei iranische Atomanlagen sind zudem die USA nun offiziell in Israels Angriffskrieg gegen den Iran eingetreten.