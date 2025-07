Hessen: Betrunkener feuert Schusswaffe in Regionalbahn ab

Ein 50-Jähriger feuerte am Samstagabend in der Regionalbahn in Hessen plötzlich einen Schuss ab. Nach einem Großeinsatz konnte die Polizei den Mann festnehmen – ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille.