Staatsangehörige der Türkei und Aserbaidschans können ab dem 1. April ohne Pass zwischen den beiden Ländern reisen. Das teilte das türkische Außenministerium am Montag mit.

„Das am 10. Dezember 2020 zwischen der Republik Türkei und der Republik Aserbaidschan unterzeichnete Protokoll, das den Bürgern beider Länder erlaubt, mit ihren nationalen Personalausweisen zu reisen, wird am 1. April 2021 in Kraft treten“, sagte das Ministerium in einer schriftlichen Erklärung.

Das Abkommen werde „unsere bereits bestehenden soliden Beziehungen zu Aserbaidschan weiter stärken, die in dem Motto ,eine Nation, zwei Staaten' zum Ausdruck kommen“, fügte das Außenministerium hinzu.