Der chinesische Smartphonehersteller Xiaomi will künftig auch Elektroautos produzieren. Xiaomi, einer der fünftgrößten Handyhersteller weltweit, kündigte am Dienstag für die kommenden zehn Jahre Investitionen von zehn Milliarden Dollar (8,5 Milliarden Euro) in den Aufbau einer Autoproduktion an. Dazu werde der Konzern eine neue Tochterfirma gründen, leiten werde sie Konzernchef Lei Jun persönlich.

Xiaomi stellt bislang Smartphones, Tablets, smarte Uhren, Kopfhörer und E-Roller her. In China boomt der Markt für E-Autos, auch dank staatlicher Anreize. Xiaomi ist daher nicht der erste chinesische Konzern, der auf diesen Zug aufspringt. Im Januar hatte bereits der Internetriese Baidu angekündigt, er werde zusammen mit dem Autohersteller Geely E-Autos produzieren. Die beiden E-Auto-Hersteller XPeng und Li Auto gingen im vergangenen Jahr in den USA an die Börse, um Geld einzusammeln.

Sony und Apple arbeiten ebenfalls an E-Autos

Xiaomi ist nicht der einzige Techkonzern, der sich für den wachsenden Markt der Elektromobilität interessiert. Bereits seit Wochen kursierten Medienberichte darüber, dass Apple die Forschung an selbstfahrenden Autos vorantreibt und darauf abzielt, bereits 2024 E-Autos mit eigener Batterietechnik zu produzieren. Das Unternehmen hatte dabei schon 2016 nach Kooperationspartnern für sein „Project Titan“ gesucht.

Der japanische Elektronikriese Sony arbeitet ebenfalls an einem E-Auto. Die Japaner präsentierten auf einer Messe am Sonntag ihr „Vision-S“ genanntes Fahrzeug . Sony sagt, es habe das E-Auto entwickelt, um die Entwicklung seiner Sensortechnologie zu verbessern. Das Unternehmen verfolge vorerst nicht die Absicht, selbst in den Automobilsektor einzusteigen. Das Fahrzeug erregte dennoch viel Aufmerksamkeit bei den Besuchern.

Sonys Senior Vice President Kawanishi Izumi sagte, dass die Herstellung von Autos eine Herausforderung sei. Durch fortschrittliche Technologie soll das Fahren zu einem angenehmen Erlebnis werden. Zudem glaubt Izumi, dass mehr Unternehmen aus anderen Branchen mit der Entwicklung von Elektrofahrzeugen beginnen werden.

Mehr dazu: Technologie: Apple führte 2020 mehr Tests mit Roboterautos durch