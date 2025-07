Illegale israelische Siedler sind am Sonntag vor einem Militärstützpunkt in Bet El im besetzten Westjordanland mit israelischen Truppen zusammengestoßen. Die Auseinandersetzungen begannen bereits am Vortag, nachdem das israelische Militär den Zugang zum palästinensischen Dorf Kafr Malik blockiert hatte. Das Gebiet war vergangenen Mittwoch nach einem Angriff der Siedler zur militärischen Sperrzone erklärt worden.