Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben ein Vater und seine drei Töchter getötet worden. Ein Sprecher des Zivilschutzes in Gaza sagte, ihr Haus im Flüchtlingsviertel Nuseirat sei am frühen Morgen vom israelischen Militär beschossen worden. Die Leichen der Mädchen im Alter von fünf, sieben und acht Jahren seien aus den Trümmern geborgen worden.

Auch die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete über den Tod des Mannes und seiner drei Kinder. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten. Bei einem weiteren israelischen Angriff in dem weiter nördlich gelegenen Ort Dschabalija wurden nach Angaben des Zivilschutzes acht weitere Menschen getötet.

In Katar läuft derzeit eine weitere Verhandlungsrunde über eine Waffenruhe in Gaza. Doch die Hoffnung auf eine Einigung schwindet jedoch, da monatelange Verhandlungen bislang ergebnislos geblieben sind. Kritiker machen den israelischen Premierminister Netanjahu dafür verantwortlich. Aus ihrer Sicht hat der Regierungschef kein Interesse an einem Ende des Kriegs, weil ein solches seine Machtstellung in Israel gefährden würde.

Israelischer Vernichtungskrieg in Gaza

Israel hatte nach dem Vergeltungsschlag der Widerstandsorganisation Hamas am 7. Oktober 2023 einen Vernichtungskrieg in Gaza gestartet. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Zehntausende Zivilisten getötet.

Israel stoppte die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom und startete zugleich massive Luftangriffe. Anschließend drangen Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober 2023 mehr als 46.000 Menschen getötet und mindestens 109.400 weitere verletzt. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können. Beim Großteil der Todesopfer handelt es sich laut örtlichen Berichten um Frauen und Kinder. Zudem sollen rund 10.000 Palästinenser von israelischen Soldaten verschleppt worden sein.