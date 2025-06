„Wir wurden in internationalen Gewässern von Israel angegriffen und entführt.“

Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg äußert sich in Frankreich zur gewaltsamen Enterung des Gaza-Hilfsschiffs „Madleen“ durch israelische Streitkräfte.

An Bord befanden sich zwölf Menschenrechtsaktivisten – einige wurden abgeschoben, andere befinden sich weiterhin in israelischer Haft.

In ihrem Statement erhebt Thunberg schwere Vorwürfe: Israel begehe systematisch Kriegsverbrechen, verhungere die Bevölkerung in Gaza und führe einen live übertragenen Genozid durch. Sie kündigt an: „Wir werden nicht aufhören. Jeden Tag, auf jede Weise, werden wir den Widerstand fortsetzen.“