Krumbach: Polizei schießt Alzheimer-Kranken nieder – Mann schwer verletzt

Am frühen Donnerstagnachmittag ist es in Krumbach bei einem Polizeieinsatz zum Schusswaffengebrauch durch Beamte gekommen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Ein Video zum Einsatz kursiert in den sozialen Medien und löst heftige Kritik aus.