Die Wohnungsbaubehörde der Türkei (TOKI) will hunderte Wohnmöglichkeiten für die Minderheit der Krimtataren in der Ukraine errichten. Insgesamt sollen 500 Häuser in mehreren Städten entstehen, sagte der türkische Minister für Umwelt und Urbanisierung, Murat Kurum, am Samstag.

Auf Twitter gab der Minister bekannt, dass er und der stellvertretende ukrainische Ministerpräsident Oleksii Reznikov eine Vereinbarung zu diesem Thema unterzeichneten. Kurum veröffentlichte zudem ein Foto von der 9. Sitzung des „Türkisch-Ukrainischen Rates für strategische Zusammenarbeit“.

Kurum erklärte: „Im Rahmen des Abkommens, das der erste konkrete Schritt in Bezug auf unser Wohnungsbauprojekt für unsere krimtatarischen Verwandten ist, die ihre Heimat verlassen mussten, werden wir mit TOKI 500 Häuser in den Städten Kiew, Mykolajiw und Cherson bauen.“

Zuvor hatten der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und sein ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskyj eine Pressekonferenz in Istanbul abgehalten.

Präsident Erdoğan hatte vor dem Hintergrund des Donbas-Konflikts eine Deeskalation der Spannungen gefordert. Er betonte, die Türkei wünsche sich ein „friedliches“ Schwarzes Meer. „Unser Hauptziel ist, dass das Schwarze Meer weiterhin ein Meer des Friedens, der Ruhe und der Zusammenarbeit ist“, fügte er hinzu.

