Die in der Türkei zwischen Januar und März neu installierten Energieanlagen haben fast ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energieressourcen ins nationale Versorgungsnetz gespeist. „In den ersten drei Monaten stammten 97,9 Prozent unserer eingespeisten Leistung aus erneuerbaren Energiequellen“, gab der türkische Energieminister Fatih Dönmez am Montag auf Twitter bekannt.

Die Türkei verfügte in diesem Zeitraum über 1.233 Megawatt (MW) an Energiekapazität – davon stammten 1.207 MW aus erneuerbaren Energiequellen, wie Dönmez anhand einer Infografik erläuterte.

In den nächsten zehn Jahren plant Ankara eine weitere Erhöhung der Kapazität um 10.000 MW. Dafür wolle die Türkei jedes Jahr mindestens 1.000 MW an erneuerbaren Energien zur Ausschreibung anbieten, so Dönmez.

Bis 2023 will die Türkei den nationalen Energiebedarf zu mindestens 65 Prozent aus heimischen und erneuerbaren Energiequellen decken.Im vergangenen Monat hatte die türkische Regierung mitgeteilt, dass fast 63 Prozent der landesweiten Stromproduktion im Jahr 2020 bereits aus lokalen und erneuerbaren Ressourcen erzeugt worden sei.

Die Türkei als ein Land, das in hohem Maße von Energie-Importen abhängig ist, hat in den letzten zehn Jahren enorme Fortschritte bei der Nutzung erneuerbarer Energien verzeichnet. Die Gesamtleistung hat sich seit 2002 verdreifacht und übersteigt nunmehr 96.000 MW.

