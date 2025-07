Die Türkei und Griechenland haben am Montag vereinbart, ihre vertrauensbildenden Maßnahmen fortzusetzen. In diesem Rahmen sollen sich in Kürze Vertreter der Verteidigungsministerien treffen.

Ein genaues Datum für das Zusammenkommen steht noch nicht fest. Das türkische Verteidigungsministerium schrieb auf Twitter, „das Datum und andere Details des geplanten Treffens werden in naher Zukunft festgelegt werden“.

Bereits im Mai 2019 hatte eine Delegation des türkischen Verteidigungsministeriums Athen besucht, um die Zusammenarbeit zu stärken und um ein Verhaltenskodex in der Ägäis zu etablieren.

Die Spannungen im östlichen Mittelmeerraum dauern seit Monaten an, da Griechenland der Türkei die Rechte zur Energieerschließung streitig macht.

Die Türkei, die die längste kontinentale Küstenlinie im östlichen Mittelmeer hat, weist die maritimen Grenzforderungen Griechenlands und der zyperngriechischen Verwaltung zurück. Die Ansprüche der griechischen Seite verletzen nach Aussagen des türkischen Außenministeriums die souveränen Rechte der Türkei und der Zyperntürken.

