Eine Mehrheit der Bundesbürger hält das deutsche Wirtschaftssystem für „ungerecht“ und fordert „umfassende Reformen“. Wie die Organisation Oxfam mitteilte, gaben in einer Umfrage nur 21 Prozent der Befragten an, sie hielten das Wirtschaftssystem in Deutschland für gerecht, 56 Prozent forderten demgegenüber umfassende Veränderungen.

77 Prozent vertraten zudem die Meinung, dass große Konzerne zu viel Einfluss auf die Politik hätten, und nur 13 Prozent waren der Ansicht, dass Einkommen und Vermögen in Deutschland gerecht verteilt seien. Befragt wurden von Anfang bis Mitte April im Auftrag von Splendid Research 1001 Erwachsene in Deutschland.

Oxfam forderte unter anderem gemeinsam mit dem Europäischen Umweltbüro „tiefgreifende politische Reformen“. So seien eine Abkehr von der „Fixierung auf Wachstum“ und der Aufbau einer „klimagerechten und demokratischen Wirtschaft“ nötig. Dazu müsse die Macht großer Konzerne beendet werden - etwa über ein verschärftes Kartellrecht.