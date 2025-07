Die Türkei begeht ihren „Feiertag der Nationalen Souveränität und des Kindes“ – zum zweiten Mal in Folge im Schatten der Pandemie. Der sogenannte Kinderfeiertag wird somit auch dieses Jahr nur im Rahmen offizieller Zeremonien von Staatsvertretern zelebriert. Die üblichen Bilder von großen Feierlichkeiten der Kinder bleiben aus.

Der 23. April markiert zugleich die Eröffnung des ersten Parlaments der Türkischen Republik im Jahr 1920 durch Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk. Der Tag ist den Kindern gewidmet und wird traditionell durch diverse Veranstaltungen gefeiert, bei denen Kinder im Mittelpunkt stehen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan veröffentlichte am Donnerstag eine Botschaft anlässlich des Kinderfeiertages. Der 23. April verdeutliche, welch große Wertschätzung den Kindern in der Türkei zuteil werde. „Obwohl wir den 23. April aufgrund der globalen Corona-Pandemie nicht zusammen mit Kindern aus aller Welt feiern können, erleben wir dennoch die Aufregung und Freude an diesem bedeutenden Tag gemeinsam mit all unseren Kindern und unserem Volk“, so Erdoğan.

Seit 1979 feiert die türkische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt TRT den Kindertag mit besonderen Programmen für Kinder. Dieses Jahr sind coronabedingt interaktive Konzepte geplant. Zu diesem Anlass lud TRT alle Kinder ein, Videos aufzunehmen und diese auf die Internetseite „www.trt23nisan.com“ hochzuladen. Die Aufnahmen sollen anschließend im Rahmen einer eigenen Sendung veröffentlicht werden. Auf dem Sender „TRT Çocuk“ (TRT Kind) werden den ganzen Tag Programme zum Kinderfeiertag laufen. Auch Ausschnitte aus früheren TRT-Programmen sollen ausgestrahlt werden.