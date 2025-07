Islamophober Angriff auf türkischen Verein in Bonn

Ein türkischer Verein ist in Bonn mutmaßlich aus rassistischen Motiven angegriffen worden. An die Außenwände des Hauses des Vereins, in dem sich regelmäßig Menschen zum Fußballspielen treffen, wurden fremden- und islamfeindliche Sprüche geschmiert.