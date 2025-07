SPD-Chefin Esken: Thema Mieten „von hoher Priorität“ bei Bundestagswahl

Für SPD-Chefin Esken will weitere staatliche Regulierungen im Bereich des Mietrechts als einen zentralen Punkt in mögliche Koalitionsverhandlungen einbringen. Insbesondere will Esken Höchstgrenzen für Mieten bundesgesetzlich ermöglichen.