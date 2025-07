Was sagt Erfurt zum Rassismus?

„Das erste Mal in meinem Leben, dass ich direkt irgendeine Form von Rassismus erlebt habe, war hier in Erfurt.” - Nach der rassistischen Attacke auf einen 17-jährigen Syrer war TRT Deutsch vor Ort und sprach mit Erfurtern über den jüngsten Vorfall. In der Stadt erlebten bereits zahlreiche Menschen ähnliche Angriffe.