Zahl der Muslime gestiegen

Ein BAMF-Bericht zeigt: In den letzten fünf Jahren ist die Zahl der Muslime in Deutschland um knapp 1 Mio. Menschen gestiegen. Damit sind insgesamt rund 5,5 Mio. Menschen, die einen Anteil von über 6,4 Prozent an der Gesamtbevölkerung darstellen, muslimisch.