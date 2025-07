In Wiesbaden ist in der Nacht von Sonntag auf Montag die Außenwand der Merkez-Moschee beschmiert worden. Der Vorsitzende der Gemeinde, Mehmet Sürmeli, spricht gegenüber TRT Deutsch von einem dadurch entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der mutmaßliche Täter näherte sich der Schilderung zufolge gegen 0.40 Uhr dem Gebäude, sah sich zunächst um und beschmierte anschließend die Wand auf einer Größe von etwa einem Quadratmeter.

Die Moscheeleitung habe umgehend die Polizei informiert und dieser das Videomaterial aus der Überwachungskamera übergeben, erläutert Sürmeli. Einen politisch motivierten Hintergrund schließt die Polizei nach bisherigem Erkenntnisstand jedoch aus. Ermittlungen seien aufgenommen worden.