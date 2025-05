Dutzende pro-palästinensische Demonstranten sind am Mittwoch in Rotterdam festgenommen worden, nachdem sie sich im Foyer der Maersk-Zentrale angekettet hatten. Mit der Blockade protestierten sie gegen die mutmaßliche Beteiligung des dänischen Logistikkonzerns am Transport von Waffen von und nach Israel.

Die Protestierenden ketteten sich an Drehkreuze und Metallkonstruktionen, blockierten sämtliche Ein- und Ausgänge. Der Zugang zum Gebäude war stundenlang lahmgelegt – der Geschäftsbetrieb kam weitgehend zum Erliegen.