In der Hauptstadt der autonomen Republik Tatarstan ist es zu einem tödlichen Schusswaffenangriff auf eine Schule gekommen. Wie Tass und die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Dienstag unter Berufung auf Rettungskräfte meldeten, wurden bei dem Angriff in Kasan in der Schule Nr. 175 elf Menschen getötet, darunter neun Schüler. Demnach wurden 32 weitere Menschen verletzt, darunter Kinder. Polizei und Katastrophenschutzministerium wollten sich zunächst nicht zur Opferbilanz äußern.

Augenzeugen berichteten von einer Explosion in der Schule. „Wir haben eine Explosion im Schulgebäude gehört, wir sehen starken Rauch“, zitierte RIA Nowosti einen Augenzeugen. Eine Lehrerin sagte laut Tass, sie habe erst eine Explosion und dann Schüsse gehört.

Ein Jugendlicher, der an dem Angriff beteiligt gewesen sein soll, sei festgenommen worden. Der zweite Angreifer, der sich in dem Schulgebäude verschanzt habe, sei vorläufigen Informationen zufolge getötet worden, berichteten die russischen Nachrichtenagenturen Tass und Interfax unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Kasan hat 1,2 Millionen Einwohner und ist die Hauptstadt der autonomen Republik Tatarstan in Russland. Die tatarischen Behörde kündigten an, die Sicherheitsvorkehrungen an den anderen Schulen der Stadt zu verschärfen. Der tatarische Präsident Rustam Minnichankow machte sich Agenturberichten zufolge am Angriffsort ein Bild von der Lage. Dem staatlichen Fernsehen sagte er, bei dem Festgenommenen handele es sich um einen 19-Jährigen, der einen Waffenschein habe.