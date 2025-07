Die Kirchenführer Jerusalems haben sich besorgt über die jüngste Gewalt in Ostjerusalem geäußert. „Die beunruhigenden Entwicklungen, ob in der Al-Aqsa-Moschee oder in Scheich Dscharrah, verletzen die Heiligkeit der Menschen von Jerusalem und Jerusalems als Stadt des Friedens“, heißt es in einer am Montag vom Lateinischen Patriarchat in Jerusalem verbreiteten gemeinsamen Stellungnahme der Patriarchen und Kirchenführer.

Die Maßnahmen, die die Sicherheit der Betenden sowie die Würde mehrerer von Zwangsräumung bedrohter palästinensischer Familien unterminierten, seien inakzeptabel. Die vornehmlich von rechtsradikalen Gruppierungen geschürten Spannungen gefährdeten die ohnehin zerbrechliche Realität in und um Jerusalem.

Die Kirchenführer verwiesen auf den besonderen Charakter Jerusalems sowie den bestehenden Status Quo, der alle Seiten dazu zwinge, „die bereits sensible Situation in der Heiligen Stadt Jerusalem“ vor weiterer Zuspitzung zu schützen. Die Internationale Gemeinschaft forderten die Kirchenführer auf, „provozierenden Handlungen“ ein Ende zu setzen.

Seit vergangenem Freitag ist es in und um die Jerusalemer Altstadt zu den schwersten Ausschreitungen der vergangenen Jahre gekommen. Allein am Montag wurden laut Medienberichten bei Zusammenstößen zwischen der israelischen Polizei und Palästinensern auf dem Tempelberg, arabisch Haram al-Scharif, mindestens 300 Palästinenser und 21 Beamte verletzt.

Die Lage in Jerusalem gilt seit Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan Mitte April als angespannt. Für Proteste sorgen unter anderem drohende Zwangsräumungen palästinensischer Häuser im Ostjerusalemer Stadtteil Scheich Dscharrah zugunsten jüdischer Siedler.

Artikelquelle: KNA