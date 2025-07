Die französische Regierungspartei La République en Marche (LREM) hat der Lokalpolitikerin Sara Zemmahi ihre Unterstützung entzogen, weil sie auf einem Wahlplakat ein Kopftuch trägt.

Zemmahi ist auf dem Plakat für die Kommunalwahl im Juni zusammen mit drei weiteren Parteimitgliedern zu sehen – mit der Botschaft: „Verschieden, aber für euch vereint“.

„Ich bin verletzt wegen dieser Entscheidung“

„Ich bin ehrlich gesagt verletzt wegen dieser Entscheidung“, sagte Mahfoud Benali, Spitzenkandidat der En-Marche-Liste für einen Bezirk im Süden von Montpellier. Seine Kollegin Zemmahi selbst sei auf einer Arbeitsreise und nicht sofort für einen Kommentar verfügbar, so Benali in einer französischen TV-Talksendung bei Kanal 8 am Mittwoch.

LREM-Chef Stanislas Guerini hatte gegenüber dem Radiosender RTL am Dienstag mitgeteilt, die Politikerin Zemmahi nicht weiter unterstützen zu wollen. Die Partei sei der Meinung, dass „auffällige religiöse Zeichen“ auf Plakaten nichts zu suchen hätten, so Guerini.

Wahlkampfthema Islam

In Frankreich ist der Islam derzeit Wahlkampfthema Nummer eins. Muslime im Land werfen der Regierung unter Emmanuel Macron ein populistisches und islamfeindliches Verhalten vor, um Stimmen zu gewinnen. Umfragen prognostizieren ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Macron und der rechtsextremen Politikerin Marine Le Pen von der Rassemblement National (RN).

Die Debatte um das Wahlkampfplakat war nach einem Tweet des RN-Vizes Jordan Bardella ausgelöst worden. Bardella kommentierte ironisch: „Das ist der Kampf gegen Separatismus" – als Anspielung auf Macrons selbsterklärtes Ziel, Frankreich von dem „politischen Islam zu befreien“. In einem weiteren Twitter-Beitrag schrieb Bardella, das Kopftuch sei „gegen alle unsere Werte“. Daher werde seine Partei bei einem Wahlsieg das Tragen eines Kopftuchs in der Öffentlichkeit verbieten.