Nach israelischen Angriffen: Angst vor neuem Krieg im Nahen Osten

Israel heizt die Situation in den Palästinensergebieten weiter an. Der israelische Verteidigungsminister kündigt ungeachtet zahlreicher ziviler Opfer weitere Angriffe an. Eine gemeinsame Erklärung des UN-Sicherheitsrates scheitert am Veto der USA.