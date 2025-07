Berlin: Pro-Palästina-Demo

„Wir waren die Unterdrückten und wir treten für die Unterdrückten ein und das ist unsere Pflicht als Juden.” Angesichts anhaltender Angriffe Israels in Nahost sind in Berlin Hunderte Menschen in Solidarität mit den Palästinensern durch die Straßen gezogen. TRT Deutsch hat mit einigen Demonstranten gesprochen.