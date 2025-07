Die Türkei hat mit deutlichen Worten die Anschuldigungen des österreichischen Innenministers Karl Nehammer über eine angebliche Rolle Ankaras bei den israelkritischen Demos in Wien zurückgewiesen. „Wir fordern die österreichischen Behörden dazu auf, diesen anti-türkischen Mitteilungen, die vollständig auf innenpolitischen Kalkülen basieren und die türkisch-österreichischen Beziehungen belasten, ein Ende zu setzen“, so der türkische Außenamtssprecher Tanju Bilgiç am Montag auf Twitter.

Der österreichische Innenminister hatte am Montag bei einer Pressekonferenz behauptet, die Türkei und Präsident Recep Tayyip Erdoğan würden Einfluss auf die israelkritischen Demos in Österreich nehmen. Dafür nannte der Politiker jedoch keinerlei Beweise.

Auch die türkische Botschaft in Wien protestierte gegen die Äußerungen Nehammers. „Weder die türkische Regierung noch türkische Vereinigungen sind hier involviert“, stellte die Botschaft in ihrer Erklärung am Montag klar.

Die Protestwelle gegen die israelische Aggression sei „allein dem Umstand geschuldet, dass kein Ereignis auf der Welt“ der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit entgehe.

„Uns liegt das gute Verhältnis zwischen der Türkei und Österreich sehr am Herzen“, betonte die Botschaft. „Wir denken, dass diese Beziehungen mehr Vertrauen verdienen, als ihnen anscheinend zugemutet wird.“