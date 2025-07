Anlässlich des türkischen Feiertags der Jugend, des Sports und des Gedenkens an Atatürk am 19. Mai hat die Stadtverwaltung Samsun gemeinsam mit der Sabancı Stiftung das virtuelle Museum „Bandırma-Fähre“ für Besucher geöffnet. Mit dem Museum wird des 102. Jahrestages der Ankunft von Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk und seinen Mitstreitern in Samsun und des Beginns des türkischen Befreiungskriegs gedacht.

Das eigentliche Museum in Samsun ist eine 1:1-Nachbildung der Original-Bandırma-Fähre und wurde 2001 erbaut. Mit dem Bandırma-Schiff kamen Mustafa Kemal Atatürk und 18 seiner Kameraden am 19. Mai 1919 in die Stadt an der Schwarzmeerküste. Die Replik wurde am 18. Mai 2003 als Museum eröffnet und wird jedes Jahr von tausenden Menschen besucht. Infolge des türkischen Trends, während der Corona-Pandemie Museen zu digitalisieren, wird nun auch eine virtuelle Besichtigung des Bandırma-Museums ermöglicht.

Im Museum können Besucher historische Dokumente oder originalgetreue Kopien betrachten. So stellt die osmanische Originalausgabe des Lausanner Friedensvertrages von 1923 eines der zentralen Ausstellungsstücke des Museums dar. Besuchern wird außerdem eine chronologische Reise zum Beginn des türkischen Befreiungskrieges geboten. Dazu werden Dokumente wie die genauen Anweisungen an Atatürk durch das osmanische Heer, das durch britische Besatzer ausgestellte Visum sowie Atatürks Ankunftstelegramm und offizielle Reisedokumente über seine Reisen in Havza, Amasya und Erzurum gezeigt. Atatürks persönliche Gegenstände, sein Testament und Berichte über sein Ableben in der lokalen Presse sind ebenso im Bandırma-Museum ausgestellt.

Das virtuelle Museumsangebot startet ab Mittwoch, dem 19. Mai, und empfängt seine Besucher ab 9 Uhr unter den Adressen www.samsun.bel.tr und www.sabancivakfi.org.