Kind in Gaza zittert vor Kälte

Neben den anhaltenden Luftangriffen Israels müssen nun vertriebene Palästinenser in Gaza, die oft nur in Zelten leben, auch gegen eine eisige Kälte und Überschwemmungen kämpfen. Die unerträglichen Bedingungen in der verwüsteten Enklave werden durch Israels Blockade weiter verschlimmert. Aktuelle Aufnahmen zeigen: Die Einfuhr dringend benötigter Hilfsgüter für die Winterzeit wird von Israel weiter behindert.