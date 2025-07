Etwa 15 Vertreter unterschiedlicher Medienorganisationen sind am Freitag in der türkischen Botschaft in Wien zusammengekommen. Bei dem Treffen, das auf Einladung des türkischen Botschafters in der österreichischen Hauptstadt stattfand, betonte Ceyhun die Bedeutung der Medien für die Beziehungen zwischen Ankara und Wien.

Die türkisch-österreichischen Beziehungen werden durch die Medien auf positive Weise beeinflusst, wie die Teilnehmer des Programms erklärten. Dabei reichten die betroffenen Themen von Wirtschaft und Tourismus bis hin zu kulturellem Austausch.

Auch der Chefredakteur von TRT Deutsch, Kaan Elbir, nahm an dem Treffen teil. Dabei äußerte er sich zur Arbeit der Nachrichtenplattform, die seit eineinhalb Jahren auf digitalen Plattformen aktiv ist. Elbir betonte zudem die Bedeutung von digitalen Medien. Im Rahmen des Treffens kamen die Journalisten auch mit NGO- und Vereinsvertretern zusammen.