Ostjerusalem: Dutzende israelische Siedler dringen in Al-Aqsa-Komplex ein

Etwa 50 jüdische Siedler sind in Begleitung von israelischen Polizisten in die Innenhöfe der Al-Aqsa-Moschee eingedrungen. Das berichten lokale Medien in den palästinensischen Gebieten. Dabei wurden fünf Palästinenser festgenommen.