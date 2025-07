China bestätigt erste Infektion mit Vogelgrippe-Variante H10N3 bei Menschen

In China ist erstmals die Infektion eines Menschen mit der Vogelgrippe-Variante H10N3 nachgewiesen worden. Der 41-jährige Mann sei zuvor mit Fieber und anderen Symptomen in ein Krankenhaus in der Provinz Jiangsu eingeliefert worden.