SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erwartet für die kommenden Tage und Wochen ein entspannteres Corona-Infektionsgeschehen. „Die Sieben-Tage-Inzidenz wird sich in den nächsten Tagen bei einem Wert von rund 35 einpendeln“, sagte Lauterbach den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag). Die Öffnungsschritte führten zwar zu mehr Infektionen, gleichzeitig aber seien immer mehr Menschen durch Impfungen geschützt. „Hinzu kommt, dass sich vieles jetzt draußen abspielt - das senkt ebenfalls das Infektionsrisiko.“

Allerdings könnte gegen Ende des Sommers eine neue Infektionswelle drohen. „Die indische Mutante wird sich wahrscheinlich in den kommenden Monaten in zahlreichen europäischen Ländern ausbreiten. Der Sommertourismus könnte sie schnell über den Kontinent verteilen“, sagte Lauterbach. Durch Reiserückkehrer werde sich die Mutation spätestens im Herbst auch in Deutschland großflächig ausbreiten. Das Ausmaß sei jedoch noch unklar.

Im Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) warnt Lauterbach, dass sich im Herbst auch eine neue Virus-Variation verbreiten könne: „Wir müssen uns auf Booster-Impfungen im Herbst vorbereiten.“

