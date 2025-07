Die türkische Staatsbahn TCDD hat die letzten Züge ihrer bei Siemens Mobility bestellten Velaro-Hochgeschwindigkeitsflotte erhalten. Damit ist seit Anfang Juni 2021 die gesamte Flotte für den kommerziellen Betrieb einsatzbereit. Das geht aus einer Pressemitteilung auf der Webseite von Siemens Mobility hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

„Die Züge werden nun auf der bestehenden Hochgeschwindigkeitsstrecke über 1.213 Kilometer eingesetzt“, erklärte Adil Karaismailoğlu, Verkehrsminister der Türkei. Derzeit verbindet die Strecke Ankara mit Konya und Eskisehir. Zusätzlich sei eine weitere Trasse mit einer Länge von 533 Kilometern nach Istanbul geplant.

„Die Auslieferung des letzten Zugs der türkischen Velaro-Flotte weit vor dem ursprünglich geplanten Termin ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Partnerschaft mit der türkischen Staatsbahn“, sagt Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock bei Siemens Mobility. Zwischen 2013 und 2019 bestellte die Türkei insgesamt 19 Züge dieses E-Modells. Der Vertrag umfasst auch die Wartung, Reparatur und Reinigung der Züge über einen Zeitraum von drei Jahren.

Velaro-Fahrgäste können zwischen drei Klassen wählen: einer Business Class (drei Abteile mit jeweils vier Komfortsitzen), einer First Class (45 Sitzplätze) und einer Economy Class mit 426 Sitzen. Der Speisewagen soll zudem mit weiteren acht Bistro-Sitzplätzen an der Bar und 28 Plätzen im Restaurant ausgestattet sein.

An Bord befinden sich zudem innovative Kommunikations- und Entertainmentsysteme. Sie sollen einen Zugriff auf Video-on-Demand, E-Books oder Spiele über die eigenen Mobilgeräte der Fahrgäste bieten. In der Business und First Class seien zudem Touchdisplays in die Sitze integriert.

Siemens Mobility ist seit über 160 Jahren ein führender Anbieter im Bereich Transportlösungen. Zum Kerngeschäft gehören unter anderem Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen.