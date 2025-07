Erholung: Chinas Aufschwung im Außenhandel stützt deutsche Exportwirtschaft

Vom anhaltenden Aufschwung in China profitieren auch deutsche Exportunternehmen in überdurchschnittlichem Maße. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einfuhren aus der Bundesrepublik in das Covid-19-Ursprungsland um 47 Prozent.