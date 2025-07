Mann ohrfeigt Frankreichs Präsidenten Macron bei Besuch in Dorf

Der französische Präsident Macron ist bei einem Auftritt in einer Kleingemeinde in Südfrankreich geohrfeigt worden. Der Angreifer hielt den Präsidenten am Arm fest, ohrfeigte ihn und rief: „Nieder mit der Macronie."