Beim Absturz eines Sportflugzeugs sind in Hessen am Dienstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Nachmittag in Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis nahe dem dortigen Flugplatz, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die beiden Insassen seien ums Leben gekommen.

Wie es zu dem Absturz kommen konnte, war zunächst unklar. Die Identität der beiden Toten müsse noch ermittelt werden, sagte die Sprecherin. Das Gebiet um die Absturzstelle wurde abgesperrt.