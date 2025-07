Der digitale Impfpass ist da

Kurz vor Beginn der Reisesaison geht in Deutschland der digitale Impfpass an den Start. Er soll Besuche in der Gastronomie, auf Veranstaltungen sowie das Reisen in Europa erleichtern. Geimpfte erhalten einen QR-Code, der künftig als Nachweis einer Immunisierung gelten soll.