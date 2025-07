„Rigaer 94“: Polizei tritt auf Journalisten ein

Am Donnerstagabend kam es zu Demonstrationen in Berlin, nachdem die Polizei die Brandschutzprüfung in der „Rigaer 94“ gewaltsam erzwungen hatte. Dabei trat ein Polizist am Rande des Geschehens auf einen Journalisten ein.